استمرارًا لعمليات الإجلاء من السودان.. وصول 187 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة

استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الخميس 187 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (هولندا، وروسيا، ولبنان، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وصربيا، وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلاند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وكينيا، والفلبين، وأثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيريا، كازاخستان، والبارغواي، وباكستان).