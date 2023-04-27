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استمرارًا لعمليات الإجلاء من السودان.. وصول 187 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة

إجمالي العدد منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2544 شخصًا.. 119 مواطنًا و2425 ينتمون لـ74 جنسية
وصول سفينة جلالة الملك الطائف إلى قاعدة الملك فيصل البحرية
وصول سفينة جلالة الملك الطائف إلى قاعدة الملك فيصل البحرية
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استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الخميس 187 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (هولندا، وروسيا، ولبنان، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وصربيا، وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلاند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وكينيا، والفلبين، وأثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيريا، كازاخستان، والبارغواي، وباكستان).

وتم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "الطائف"؛ تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم؛ وبذلك يصل إجمالي مَن تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء إلى نحو 2544 شخصًا (119 مواطنًا سعوديًّا، و2425 شخصًا ينتمون لـ74 جنسية).

إجلاء المواطنين السعوديين من السودان
إجلاء العالقين في السودان

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