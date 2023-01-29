عقب خدمة الشحن الجديدة في الجبيل.. المملكة تصل إلى 6 موانئ عالمية

ساهمت خدمة الشحن الملاحية الجديدة "(India Gulf Service 1 (IG1"، التي أضافتها شركة "Hapag-Lloyd" إلى ميناء الجبيل التجاري وأعلنت عنها قبل قرابة الأسبوع الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، في تعزيز الحركة التجارية ودعم منظومة الواردات والصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية بالوصول إلى 6 موانئ عالمية.
وتتيح الخدمةُ رحلاتٍ أسبوعية لـ3 سفن بسعة 7200 حاوية إلى 6 موانئ؛ هي ميناء جبل علي الإماراتي، وكراتشي الباكستاني، وشعيبة الكويتي، وموندرا الهندي، وصار العماني وأم قصر العراقي.
ووفق إنفوجراف لحساب التواصل الحكومي، تُسهم الخدمة في رفع تصنيف المملكة إقليميًّا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وزيادة التنافسية بين المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي، وتعزيز مكانة ميناء الجبيل التجاري.