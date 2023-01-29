عقب خدمة الشحن الجديدة في الجبيل.. المملكة تصل إلى 6 موانئ عالمية

ووفق إنفوجراف لحساب التواصل الحكومي، تُسهم الخدمة في رفع تصنيف المملكة إقليميًّا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وزيادة التنافسية بين المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي، وتعزيز مكانة ميناء الجبيل التجاري.