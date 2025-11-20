"سدايا" توقّع 7 اتفاقيات مع شركات أمريكية لدعم التحول الرقمي وبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) سبع اتفاقيات مع عدد من الشركات الأمريكية المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي انعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين، والرؤساء التنفيذيين، وقادة كبرى الشركات الأمريكية والسعودية.