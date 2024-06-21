حفل ختام مرموق.. سفير سريلانكا: تحوّل رقمي جذري بالحج يناسب "رؤية المملكة 30"

شارك سفير سريلانكا لدى المملكة العربية السعودية "عمر لبي أمير أجود"، في حفل الختام المرموق لموسم الحج 2024 "ختامه مسك"؛ حيث أدّى فريضة الحج في هذا العام كجزء من وفد الحج السريلانكي.
وأثنى "أجود" على رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، لموسم الحج، وعلى الترتيبات المتميزة والمنظمة بدقة لملايين الحجاج الذين وصلوا إلى الأرض المباركة من جميع أنحاء العالم لأداء الفريضة الخامسة في الإسلام.
كما أشاد بالبنية التحتية الرقمية القوية التي تمّ تقديمها حديثًا في المملكة، والتي تقدم خدمات ممتازة عبر نظام "نسك" للحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم، وكذلك تتيح خدمة الهوية الرقمية، على وجه الخصوص؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وإثراء تجربتهم في المملكة.
وأضاف سفير سريلانكا لدى المملكة: "هذا تحول رقمي جذري يتناسب مع أهداف رؤية المملكة 2030".