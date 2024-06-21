حفل ختام مرموق.. سفير سريلانكا: تحوّل رقمي جذري بالحج يناسب "رؤية المملكة 30"

وأثنى "أجود" على رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، لموسم الحج، وعلى الترتيبات المتميزة والمنظمة بدقة لملايين الحجاج الذين وصلوا إلى الأرض المباركة من جميع أنحاء العالم لأداء الفريضة الخامسة في الإسلام.