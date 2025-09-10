الرئيس الفلسطيني يثمّن موقف المملكة الثابت ويشيد بتأكيدها على حق أهل غزة

ثمّن فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، ما تضمنه الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، من تأكيد على أن أرض غزة فلسطينية، وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات.