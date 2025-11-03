مشاهد من وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ71 لإغاثة غزة إلى مطار العريش

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ(71) التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة.