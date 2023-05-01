طرح مخطط الديرة في مزاد علني 15 مايو الحالي

حيث تتنوَّع فرص التملك مابين فرص سكنية وتجارية واستثمارية في المخطط الذي يتبوَّأ مركزًا جغرافيًا هامًّا في قلب مدينة الدمام؛ عاصمة المنطقة الشرقية، ليكون أكبر واجهة بحرية بامتداد كورنيش الدمام الجنوبي، وبالقرب من عدد من المواقع الهامة، منها جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وطريق الملك فهد الدولي وطريق الملك فيصل.