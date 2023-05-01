طرح مخطط الديرة في مزاد علني 15 مايو الحالي

ينطلق منتصف الشهر الحالي، أحد أكبر المزادات العقارية الواعدة في مدينة الدمام، بتنظيم من شركتي "عدل العربية العقارية" و"الممتلكات الأفضل"، إحدى أبرز الشركات المتخصصة في المجال العقاري، حيث سيتم استقبال جمع من المستثمرين والمهتمين بالمجال في المملكة بقاعة فندق الشيراتون يوم الاثنين الموافق 15 مايو الحالي؛ لإكسابهم فرصة المزايدة على الأراضي والبلوكات في مخطط "الديرة".
حيث تتنوَّع فرص التملك مابين فرص سكنية وتجارية واستثمارية في المخطط الذي يتبوَّأ مركزًا جغرافيًا هامًّا في قلب مدينة الدمام؛ عاصمة المنطقة الشرقية، ليكون أكبر واجهة بحرية بامتداد كورنيش الدمام الجنوبي، وبالقرب من عدد من المواقع الهامة، منها جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وطريق الملك فهد الدولي وطريق الملك فيصل.
وتتلاقى أهداف مخطط "الديرة" ببرامج التطوير الإسكاني والعقاري التي يسير بها القائمون على المجال؛ لتنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030 في تسهيل امتلاك الأُسر السعودية لمساكن مستدامة، حيث سيوفر مخطط "الديرة" بدوره منتجات إسكانية تواءم أهداف البرنامج الإسكاني الذي يسعى بشكل دؤوب لتغطية احتياج نمو الحياة المتسارع في المملكة، من خلال دعم الشركات العقارية لتوفير حلول متنوعة.
وتسعى شركتا "عدل العربية العقارية" و"الممتلكات الأفضل"، عبر هذا المشروع لتتويج مساعيهما المشتركة في الإسهام بالمنظومة السكنية، وبالقطاع العقاري والتجاري، وذلك عبر المشاركة في ديمومة عدد من قطاعات المملكة، ومدِّها بمخطط عقاري يتسم بالاستدامة، ويدعم عوامل النمو في مدينة الدمام، ويحفز الفرص الاقتصادية والإسكانية فيها.