شاهد.. هكذا كانت مشاركة "مجندات الداخلية" في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

وأوضح اللواء مظلي ناصر بن عثمان الناصر، مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب، أن الدولة أولت اهتمامها بتقديم جميع فرص التدريب للمرأة في كافة القطاعات الأمنية لتشارك الرجل في الأعمال الأمنية والميدانية على حد سواء، من خلال تقديم أفضل البرامج التدريبية لتعينهم على القيام بواجباتهم بكل كفاءة واقتدار.