شاهد.. هكذا كانت مشاركة "مجندات الداخلية" في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

حققت مشاركة "مجندات" وزارة الداخلية حضوراً مشرفاً ومميزاً إلى جانب زملائهن رجال الأمن بتقديم كل غال ونفيس لخدمة ضيوف الرحمن في مواسم الحج والعمرة، من خلال مشاركتهن بتعزيز الأمن في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، ومباشرة الأعمال الأمنية التي تعنى بسلامة أمن الحجيج وأعمال التنظيم والمتابعة الميدانية والترجمة واستقبال البلاغات والتأكد من سلامة التصاريح.
وأوضح اللواء مظلي ناصر بن عثمان الناصر، مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب، أن الدولة أولت اهتمامها بتقديم جميع فرص التدريب للمرأة في كافة القطاعات الأمنية لتشارك الرجل في الأعمال الأمنية والميدانية على حد سواء، من خلال تقديم أفضل البرامج التدريبية لتعينهم على القيام بواجباتهم بكل كفاءة واقتدار.
وأكدت الجندي أول "تهاني الغامدي" بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة أن الشرف الأعظم هو خدمة ضيوف الرحمن في أطهر بقاع الأرض.
وأضافت الجندي أول "جواهر الشمري" من المديرية العامة للدفاع المدني أن خدمة ضيوف بيت الله الحرام من أهم المهام كمفتشي سلامة خلال موسم الحج.
وقدمت الجندي أول رؤى عبدالله بشرطة العاصمة المقدسة، شكرها لوالدها على دعمه لها وتوجيهاته لها بحكم ممارسته للعمل، فيما أوضحت الجندي أول "بيان الشريف" بالمديرية العامة للجوازات أنه بعد التحاقها بالوظيفة وتحولها من الحياة المدنية إلى العسكرية زاد لديها الحس الأمني والإحساس بالمسؤولية.
وأشارت الجندي أول عدال مساعد بالقوات الخاصة لأمن الطرق إلى أن دورها يتمثل في التأكد من مرتادي الطريق قبل دخولهم العاصمة المقدسة من خلال التصاريح وإعادة من لم يحمل تصريحاً واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
وأفادت الجندي بشاير الشمراني من القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بأن مهامها أمنية وتنظيمية بتوجيه المصلين إلى المصليات وصحن الطواف.
وتتلقى جندي أول زهور الحارثي والعريف سميرة الكثيري بالمركز الوطني للعمليات الأمنية، البلاغات لخدمة ضيوف الرحمن وإرشادهم وتوجيههم بلغات متعددة.
من جهتها، قالت مديرة إدارة الاتصال المؤسسي بوزارة الداخلية عفاف بنت عبدالرحمن آل ثنيان بأن السعوديين فخورون بمشاهدة عسكرية سعودية تؤدي مهام عملها جنباً إلى جنب مع العسكري وهذا ليس غريباً عليهن.