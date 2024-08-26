وزارة "الاتصالات" تُطلق برنامجاً تدريبياً للتعريف بالذكاء الاصطناعي لجميع فئات المجتمع

ويشمل البرنامج تعريفاً بأنواع الذكاء الاصطناعي، بدءاً من تاريخه ومروراً بأنواعه المختلفة ومبادئه الأساسية، ووصولاً إلى تطبيقاته المتنوّعة في جميع المجالات، مثل: الصحة، التعليم، المالية، والتقنية؛ بهدف تعزيز الوعي والتعلم المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي؛ ما يتيح للمشاركين من مختلف الفئات العمرية ومستويات خبراتهم من اكتساب معرفة عميقة بهذا المجال، ومنحهم شهادة معتمدة عند إكمال المقرر وحضور جميع المواد التعليمية المتاحة.