الجهات الأمنية تضبط 173 كيلوجرامًا من المخدرات بجازان وعسير وتطيح بعدد من المهربين والمروجين

تواصل الجهات الأمنية جهودها الحثيثة في مكافحة آفة المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها، حيث أسفرت العمليات الميدانية عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على عدد من المتورطين في تهريبها وترويجها بمناطق جازان وعسير.
ففي محافظة العارضة بمنطقة جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطن بحوزته (20) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.
كما تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بجازان من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، أثناء محاولته تهريب (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، حيث استُكملت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وسلم والمضبوطات للجهة المختصة.
وفي قطاع الربوعة بمنطقة عسير، ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، حاولوا تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث استُكملت بحقهم الإجراءات النظامية وسلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي عملية أخرى بقطاع العارضة بمنطقة جازان، ضبطت الدوريات البرية لحرس الحدود مواطنًا بحوزته (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث استُكملت الإجراءات النظامية بحقه وسُلِّم والمضبوطات للجهة المختصة.
وبذلك بلغ إجمالي ما ضُبط في هذه العمليات (173) كيلوجرامًا من المواد المخدرة، إلى جانب الإطاحة بعدد من المروجين والمهربين من المواطنين والمخالفين لنظام أمن الحدود.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.