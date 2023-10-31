رئيس "الغذاء والدواء": منصة استطلاع تسهم في نجاح القرارات

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان (تحسين الصحة العامة من خلال مرونة النظم) خلال ملتقى الصحة العالمي المقام حالياً بمدينة الرياض، مبيناً أنَّ فريق الدعم والتطوير بالهيئة نجح في رفع قدرة عديد من المصانع وتصدير المنتجات المحلية خارجياً.