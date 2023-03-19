"الداخلية" توزّع 7500 سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب في رمضان

يذكر أن هذه المبادرة المستمرة تأتي عرفانًا وتقديرًا من وزارة الداخلية لما بذله الشهداء للوطن من تضحية وفداء، حيث تولي الوزارة أسر الشهداء اهتمامًا خاصًا لمساندتهم في مختلف متطلبات حياتهم.