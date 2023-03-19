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"الداخلية" توزّع 7500 سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب في رمضان

يتم توزيعها بمختلف مناطق المملكة عرفانًا وتقديرًا لما بذلوه للوطن من تضحية وفداء
"الداخلية" توزّع 7500 سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب في رمضان
واس
واس

بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة بالإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بتوزيع (7500) سلة من المواد الغذائية، التي تستهلك خلال الشهر الكريم، صدقة عن شهداء الواجب، وذلك في مختلف مناطق المملكة والمدن والقرى والهجر.

وتفصيلاً، جاء ذلك بناء على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بالاستمرار في إخراج الصدقات عن شهداء الواجب في شهر رمضان المبارك.

يذكر أن هذه المبادرة المستمرة تأتي عرفانًا وتقديرًا من وزارة الداخلية لما بذله الشهداء للوطن من تضحية وفداء، حيث تولي الوزارة أسر الشهداء اهتمامًا خاصًا لمساندتهم في مختلف متطلبات حياتهم.

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