"البيئة": انتهاء مهلة السماح بتصريف كميات المبيدات المتداولة بالأسواق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة انتهاء مهلة السماح بتصريف كميات المبيدات المتداولة بالأسواق للمبيدات المدرجة في القائمتين رقم (2 ، 4)،وفقًا لما جاء بالقرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 / 6 1443هـ، القاضي بالسماح بتداول المبيدات المدرجة بالقائمتين (2 ، 4) لمدة لا تتجاوز (18) شهرًا من تاريخ القرار.