"الصحة" تُوَقع اتفاقية تعاون لعلاج الجلطة الدماغية عن بُعد

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي عن طريق دعم تقديم خدمة الطب الاتصالي لعدد من المستشفيات، من خلال ربطهم بمستشفى صحة الافتراضي، وتقديم التدريب لفريق الجلطة الدماغية للتعامل عن بُعد مع مرضى الجلطة الدماغية، عبر تقديم المحاضرات وورش العمل والمحاكاة، إلى جانب التعاون في مجال استعمال التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات الداعمة في الذكاء الاصطناعي؛ للمساعدة على تشخيص بعض الأمراض النادرة كمرضى التليف الرئوي مجهول السبب.