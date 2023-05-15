ذهبية وفضيتان.. طالبات تعليم جدة يحصدن 3 ميداليات بمعرض ITEX الدولي بماليزيا

بدوره، هنّأ المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع، الطالبات الفائزات مقدمًا التهنئة لأسرهن وكافة منسوبات ثانوية الموهوبات ومنسوبات مدارس اليسر العالمية، على تحقيق الإنجاز الدولي، ورفع راية الوطن عاليًا، راجيًا للجميع كل التوفيق.