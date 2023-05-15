ذهبية وفضيتان.. طالبات تعليم جدة يحصدن 3 ميداليات بمعرض ITEX الدولي بماليزيا

حصدت ثلاث طالبات موهوبات من تعليم جدة، ثلاث ميداليات في منافسات المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية ITEX الدولي الذي اختتم فعالياته أمس الأول في ماليزيا.
ونالت الطالبة بالصف الثالث الثانوي "يمن زامل العتيبي" من مدرسة اليسر العالمية، الميدالية الذهبية وجائزة خاصة؛ فيما حققت الطالبة رأد صالح القحطاني من ثانوية الموهوبات ميدالية فضية وجائزة خاصة من WIPA للاتحادات العالمية للملكية الفكرية، وحققت الطالبة رأف صالح القحطاني من ثانوية الموهوبات ميدالية فضية.
بدوره، هنّأ المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع، الطالبات الفائزات مقدمًا التهنئة لأسرهن وكافة منسوبات ثانوية الموهوبات ومنسوبات مدارس اليسر العالمية، على تحقيق الإنجاز الدولي، ورفع راية الوطن عاليًا، راجيًا للجميع كل التوفيق.
يُذكر أن الطالبة "يمن" حصدت الجائزة عن مشروعها "الكشف المبكر عن حرائق الغابات باستخدام تقنية الكيوبسات"، وحققت الطالبة "رأد" الجائزة في مجال الصحة والتقنيات الطبية عن مشروعها "الدمج بين تقنية النانو والطب الشخصي لتطوير أقراص PeNTaDEX قابلة للمضغ باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج الأطفال المصابين بسرطان الدم"؛ فيما حققت "رأف" الجائزة في مجال الصحة والتقنيات الطبية عن مشروعها "التوليف المعتمد على 20 Tween لجسيمات السيليكا النانوية المسامية (MSNs) المحملة بالكركمين وفيتامين (د) كعلاج محتمل لمرض الشلل الرعاش".