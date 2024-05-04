بعد 25 عامًا بخدمة التمريض.. "رائدة السبع": مكالمة الوزير أذهلتني وترشيحي لجائزة عالمية أقرب اللحظات إلى قلبي

عبرت الكاتبة الصحفية والرائدة في مجال التمريض بالسعودية، رائدة السبع، عن سعادتها البالغة بتلقيها مكالمة مسجلة واردة من وزير الصحة فهد الجلاجل، يقدم لها الشكر على خدماتها لوطنها في مجال التمريض على مدى 25 عامًا، لترصد الكاتبة بعدها أبرز محطات حياتها المهنية، واللحظة الأقرب إلى قلبها حين تم ترشيحها لجائزة عالمية، مطالبة الوزارات والمؤسسات بتهنئة موظفيها على جهودهم، لما لذلك من أثر على بيئة العمل الصحية وتحسين جودة حياة الموظفين.
وفي مقالها "خمس وعشرون عامًا" بصحيفة "اليوم"، تقول "السبع": "لم تكن بداية الأسبوع الماضي اعتيادية بل كانت مبهرة ومميزة بالنسبة لي شخصيًا، كيف لا وقد وصلتني رسالة من شؤون الموظفين: «نُهنئك على مرور خمس وعشرين عامًا من الخدمة ويسرنا إبلاغك أنه تم حجز تذاكر سفر مفتوحة للوجهة التي ترغبينها»، وقبل أن أقوم بإعداد القهوة وصلت الرسالة التي لم أكن أنتظرها: «تم إيداع راتب إضافي» إلى حسابك البنكي، نظرًا لجهودك في الخمس وعشرون عامًا".
وترصد "السبع" المفاجآت الجميلة في ذلك اليوم، وتقول: "لم ننتهِ بعد! يبدو أنه يوم لطيف فعلاً.. بعد أقل من ساعة وصلتني رسالة من إحدى شركات الورود «شخص يعزك قام بإرسال باقة ورد يرجى مشاركة موقعك»، وصلت باقة الورد مع كارت تهنئة: «فخورون لأنك جزء من نجاحنا» .. كنت أعتقد أن هذا الحلم سينتهي سريعًا لكن ما حدث بعد ذلك أصابني بالذهول: مكالمة واردة مسجلة من الوزير «كل الامتنان لخدمتك الجليلة لهذا الوطن فخورين بك»".
وتضيف الكاتبة: "نعم، خمس وعشرون عامًا في خدمة المرضى، وحصدت فيها الكثير من الشهادات والمميزات أقربها إلى قلبي ترشيحي لجائزة ديزي العالمية «جائزة تحتفي بالرعاية المتميزة والمهارة المهنية والتعاطف الذي يقدمه فريق التمريض للمرضى وعائلتهم".
وعن محطات حياتها المهنية تقول "السبع": "خمس وعشرون عامًا تخللها مشاركتي في حملتين تطوعيتين لليمن الشقيق ومشاركتي في لجان عديدة بمحافل دولية، وقضيتها في أروقة المشفى سعيدة بعملي، فخورة بكل الرؤساء الذين عملت معهم ولازلت، ومشاركتي في محاربة الجائحة ومشاركتي بكتابة جزء من كتاب وزارة الصحة «شهدتُ كوڤيد» نعم عملت في الصفوف الأمامية بمهنية عالية وروح قتالية.. خمس وعشرون عامًا تعلمت فيها أن الممرضات ملائكة دون اجنحة وتعلمت أن أكون ملمة بحالة دائمًا وأن أكون متأهبة طوال فترة المناوبة وواعية وهادئة ومبتسمة ومستمعة جيدة للمريض، وتنقلت بين أقسام المشفى عملت بحب وجهد ومؤمنة أن عملي لم يذهب سدى لما آراه واضحاً وجليًا على وجوه المرضى وزملاء المهنة".
وترصد "السبع" اهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقسم الابتكار في الصحة، وتقول: " خمس وعشرون عامًا ختمتها في قسم الابتكار الذي قال فيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «يحفظه الله»: «أولويات الابتكار تستهدف الوصول إلى حياة صحية أفضل وأطول».. حفظ الله عراب الرؤية".
ودون أن تفصح عن التهنئة المبتكرة، التي ربما يكتشفها القراء ويطبقها المسؤولون تنهي "السبع" قائلة: "ملاحظة مهمة: تم ابتكار تهنئة خاصة في هذا المقال من خيال الكاتبة ويسعدني أن يتم تطبيقها في جميع الوزارات والمؤسسات لما له من أثر على بيئة العمل الصحية والسعي لاستدامتها فلا يوجد أفضل من بيئة عمل تُحسن من جودة حياة موظفيها".