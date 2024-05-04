بعد 25 عامًا بخدمة التمريض.. "رائدة السبع": مكالمة الوزير أذهلتني وترشيحي لجائزة عالمية أقرب اللحظات إلى قلبي

وفي مقالها "خمس وعشرون عامًا" بصحيفة "اليوم"، تقول "السبع": "لم تكن بداية الأسبوع الماضي اعتيادية بل كانت مبهرة ومميزة بالنسبة لي شخصيًا، كيف لا وقد وصلتني رسالة من شؤون الموظفين: «نُهنئك على مرور خمس وعشرين عامًا من الخدمة ويسرنا إبلاغك أنه تم حجز تذاكر سفر مفتوحة للوجهة التي ترغبينها»، وقبل أن أقوم بإعداد القهوة وصلت الرسالة التي لم أكن أنتظرها: «تم إيداع راتب إضافي» إلى حسابك البنكي، نظرًا لجهودك في الخمس وعشرون عامًا".