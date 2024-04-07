سلع وعروض ترضى جميع الأذواق.. "أسواق جدة" تتهيأ لاستقبال المتسوقين بالعيد

استعدت الأسواق والمراكز التجارية بجدة لاستقبال المتسوقين من المواطنين والمقيمين، لشراء احتياجاتهم من الأغراض المنزلية والاستهلاكية الخاصة بعيد الفطر المبارك، وذلك بتوفير المستلزمات بكميات كبيرة وبأسعار مختلفة لإرضاء جميع الأذواق.
وتنوع اهتمام المتسوقين ما بين اختيار الملابس والأقمشة بمختلف المقاسات والألوان، إلى جانب العطورات والإكسسوارات التي تمثل أحد مظاهر الاحتفال بالعيد، واختيار الأصناف المختلفة من الحلويات استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، كمظاهر اجتماعية يستحضرها الأهالي كل عام.
وحرص معظم الأهالي على شراء تشكيلة واسعة من السلع والمواد الغذائية اللازمة لولائم عيد الفطر المبارك واستقبال المهنئين، بداية من اللحوم الفاخرة والمكسرات والشوكولاتة، وسط تنافس من المجمعات التجارية في تقديم العروض الترويجية كنوع من المشاركة في الاحتفال بالعيد.