سلع وعروض ترضى جميع الأذواق.. "أسواق جدة" تتهيأ لاستقبال المتسوقين بالعيد

وتنوع اهتمام المتسوقين ما بين اختيار الملابس والأقمشة بمختلف المقاسات والألوان، إلى جانب العطورات والإكسسوارات التي تمثل أحد مظاهر الاحتفال بالعيد، واختيار الأصناف المختلفة من الحلويات استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، كمظاهر اجتماعية يستحضرها الأهالي كل عام.