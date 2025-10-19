بالمرصاد.. ضبط 20.7 كجم حشيش و49 كجم قات والقبض على 6 متورطين بعسير وجازان

تؤكد الجهات الأمنية جاهزيتها العالية وتكامل أدوارها في مكافحة تهريب وترويج المخدرات عبر رصد دقيق وتحرك سريع يقطع الطريق على المروجين والمهربين ويحمي المجتمع من آفة السموم.
وفي هذا الإطار، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (20,7) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي محافظة العارضة بمنطقة جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه (4) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وتم إيقافه واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل لجهة الاختصاص.
وفي سياق متصل، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (45) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:995@gdnc.gov.sa)، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلغ.