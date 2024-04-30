المملكة تجدد دعوة المجتمع الدولي للوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في اجتماع الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان في عاصمة دولة قطر الدوحة.