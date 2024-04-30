المملكة تجدد دعوة المجتمع الدولي للوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في اجتماع الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان في عاصمة دولة قطر الدوحة.
وألقى نائب وزير الخارجية كلمةً أشاد فيها بنجاح الدورتين السابقتين للاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، وما نتج عنهما من إعلاني الرياض ودوشنبيه من تعزيز للتنسيق والتشاور بين الدول المشاركة.
ونوه بأهمية استمرار هذا المنتدى الذي يؤكد حرص الجميع على تعميق وتوسيع علاقات التعاون المتميزة ودفعها نحو آفاق أرحب، وتبادل الآراء ووجهات النظر تجاه القضايا المتعددة ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.
كما جدد دعوة المملكة للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ورفض أساليب العقاب الجماعي التي طالت المدنيين ومحاولات التهجير القسري لسكان القطاع، ورفع الحصار عنه، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين دون عوائق.
وأعرب "الخريجي" عن بالغ قلق المملكة جراء التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط وخطورة انعكاساته، وتدعو كل الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.
حضر إلى جانبه الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز المطر.