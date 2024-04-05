محليات

جازان.. "حرس الحدود" يطيح بـ6 مخالفين لتهريبهم (90) كيلوجراماً من "القات"

جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
جازان.. "حرس الحدود" يطيح بـ6 مخالفين لتهريبهم (90) كيلوجراماً من "القات"

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (90) كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
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القات المخدر

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