محافظ محايل يُشارك في تشييع جثمان شهيد الواجب "العسيري"

تقدّم محافظُ محايل محمد بن فلاح القرقاح، اليوم الأحد، جموعَ مشيّعي جثمان شهيد الواجب الجندي عبدالله بن علي محمد عسيري، من منسوبي القوات المسلحة.
وشُيّعت الجنازة بحضور مدير شرطة محافظة محايل، العميد مبارك بن محمد القحطاني، وعدد من القيادات الأمنية. وأُدّيت الصلاة على الشهيد، رحمه الله، بجامع الشيخ محمد الفلقي.
وكان "العسيري" قد استشهد أثناء تأديته واجبَه في الذَّوْد عن دينه ووطنه على الحد الجنوبي.
ونقل "القرقاح" تعازيَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لذوي الشهيد.
وقال: إن الشهيد نال شرفَ شهادة العزّ والكرامة، باذلًا روحه فداءً للدين والوطن في ميدان الشرف، مدافعًا عن دينه وثرى بلاد الحرمين الشريفين، سائلًا الله تعالى أن يتقبَّل الشهيدَ برحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبّر ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، مؤكّدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي، وأنهم جميعًا فداءٌ لترابه ضد أي معتدٍ غاشم.