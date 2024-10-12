مؤتمر السمنة السعودي يختتم أعماله وسط نقاشات جادة لتأثيرات المرض وبحث تطوراته

اختتمت اليوم، فعاليّات "مؤتمر السمنة السعودي" في دورته السادسة الذي تنظمه الجمعية السعودية لدراسة السمنة بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للسكري، تحت شعار "السمنة والصحة العامة" في الرياض.
وناقشت الجلسات العلمية في يومها الثاني والأخير آخر تطورات ومستجدات مرض السمنة، وأحدث الأدلة العلمية المبنية على البراهين بخصوص الأدوية والإجراءات التداخلية لعلاج السمنة، واستعراض تجارب الأطباء من التخصصات المختلفة مثل أمراض القلب، والكبد، والكلى عبر حلقة نقاشية مشتركة لبحث مضاعفات مرض السمنة على مختلف الأجهزة الرئيسة للجسم.
وأكد نائب رئيس الجمعية رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور علي الشهري، أن المؤتمر تناول الأدلة العلمية حول تداخل السمنة مع مرض السكري وفائدة بعض عمليات السمنة على مرضى السكري من النوع الثاني، وفائدة بعض الأدوية الحديثة لمرضى السكري من النوع الأول.
ونوه الشهري باستعراض الأطباء خلال حلقة نقاشية لتفاصيل الجلسات العلمية التي دارت خلال المؤتمر متباحثين فيما بينهم حول ما توصل إليه العلم من نتائج علمية وتوصيات من خلال أوراق العمل المقدمة بالمؤتمر.