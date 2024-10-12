مؤتمر السمنة السعودي يختتم أعماله وسط نقاشات جادة لتأثيرات المرض وبحث تطوراته

وأكد نائب رئيس الجمعية رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور علي الشهري، أن المؤتمر تناول الأدلة العلمية حول تداخل السمنة مع مرض السكري وفائدة بعض عمليات السمنة على مرضى السكري من النوع الثاني، وفائدة بعض الأدوية الحديثة لمرضى السكري من النوع الأول.