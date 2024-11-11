القمة غير العادية بالرياض.. حراك سعودي دبلوماسي مكثف لوقف الانتهاكات بحق غزة ولبنان

وأردف: هذه الحرب تجردت فيها "إسرائيل" من القيم الإنسانية والأخلاقية، ما يستدعي تدخلًا دوليًا لإنقاذ المدنيين، داعيًا إلى تدخل حتى من أصدقاء "إسرائيل" لوقف هذه الحرب، وأضح أن ما تبقى من قطاع غزة لا يتجاوز 10% من مساحته، ويقيم فيها أكثر من 90% من السكان، مما جعل المدينة غير صالحة للحياة.