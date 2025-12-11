نيسان باترول الجديد كليًا يواصل ترسيخ مكانته في السوق السعودي

بعد أكثر من عام على ظهوره العالمي الأول في سبتمبر 2024، يواصل نيسان باترول الجديد كليًا ترسيخ مكانته كرمز للقوة والفخامة في السوق السعودي، من خلال أداء متميّز يجمع بين الابتكار، التصميم المتقن، والجاهزية التامة لمختلف الطرق والتضاريس. ورغم تغيّر توجهات المشترين وتنامي المنافسة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، حافظ باترول على جاذبيته اللافتة، وبرز ذلك في الطلب القوي والمبيعات التي يسجّلها، في تأكيد جديد على ثقة العملاء ومكانة هذا الطراز الأيقوني في المملكة.
ومنذ طرحه في السوق السعودي في ديسمبر 2024، سجّل نيسان باترول الجديد كليًا نموًا في المبيعات بنسبة 45%، ما يعكس الإقبال المتزايد على الجيل السابع منذ وصوله إلى المملكة. كما حقق الطراز نموًا قدره 69% في مبيعات النصف الأول من السنة المالية 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من 2024، ليواصل باترول ترسيخ مكانته كأحد أهم طرازات نيسان في السوق السعودي. وتعود هذه المبيعات اللافتة إلى التصميم الجديد والتقنيات المتقدمة التي يتفرد بها باترول، الأمر الذي عزّز مكانته كخيار أول لعشاق القوة والثقة. كما جاءت فئة الـ Platinum في صدارة المبيعات، مستحوذةً على 57% من إجمالي مبيعات باترول في المملكة، ما يعكس جاذبية هذه الفئة المتميزة وتفرّدها في السوق.
أما على مستوى المدن، فقد تصدّرت الرياض قائمة الأعلى مبيعًا لطراز باترول، تلتها جدة، في حين كشفت اختيارات العملاء عن تفضيلات واضحة في الألوان، حيث جاء اللون الأبيض في الصدارة بنسبة 34%، متفوّقًا على بقية الألوان، فيما حلّ اللونان الأسود والرمادي في المرتبة الثانية بالتساوي بنسبة 23% لكل منهما، تلاهما اللون الفضي بنسبة 8%، في مؤشر على اتساع قاعدة محبّي باترول وتنوّع أذواقهم، وترسيخ مكانته المرموقة في مختلف مناطق المملكة.
وفي تعليق له على هذه النتائج، قال المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية، أديب تقي الدين: "يمثّل طراز نيسان باترول الجديد كليًا خطوة استراتيجية تعكس التزامنا الراسخ بوضع العميل في قلب أولوياتنا. فمنذ بداية تطوير هذا الطراز، أخذنا بعين الاعتبار ملاحظات عملائنا وتجاربهم مع الطرازات السابقة. ولضمان ذلك، أجرينا اختبارات مكثّفة في مختلف بيئات المملكة، من صحاريها الشاسعة إلى جبالها وطرقها الساحلية، لتقديم مركبة تمنحهم الثقة والأداء الذي يعتمدون عليه داخل المدينة وخارجها." وأضاف: "يحظى السوق السعودي بمكانة محورية في مسيرة باترول، إذ شكّل هذا الطراز جزءًا من ذكريات أجيال من السائقين في المملكة لعقود طويلة. واليوم، نواصل تعزيز هذه العلاقة العميقة من خلال تقديم تجربة أكثر تميزًا تجمع بين القوة والاعتمادية والابتكار، وتواكب تطلعات عملائنا. نفخر في نيسان بأن باترول تجاوز كونه مجرد سيارة، ليصبح رمزًا للثقة وروح القيادة في المملكة، ودليلًا على التزامنا بتقديم تجارب استثنائية تعكس روح الابتكار وتلهم السائقين على كل طريق ودرب."
يأتي هذا الأداء المتميّز نتيجة برنامج اختبارات إقليمي صارم خضع له نيسان باترول الجديد كليًا على مدى ثلاث سنوات، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن المملكة تمثّل بيئة الاختبار الحقيقية لهذا الطراز الأسطوري. وقد نُفّذت هذه الاختبارات في أقسى الظروف المناخية والبيئية في المنطقة، لضمان قدرة باترول على مواجهة الحرارة الشديدة والرمال الناعمة والتضاريس الوعرة تمامًا كما يتوقعه عملاء نيسان في المملكة. كما شارك في الاختبارات أكثر من 5000 مهندس ومصمم من نيسان، وأسفر عن إجراء أكثر من 100,000 كيلومتر من اختبارات المتانة، إلى جانب ما يزيد عن 50,000 كيلومتر من اختبارات الأداء، وحوالي 255 ساعة من تجارب القيادة الصحراوية التي تحاكي ظروف القيادة القاسية في البيئة الخليجية، بالإضافة إلى 1400 ساعة عمل خُصّصت لاختبار أكثر من 3200 طبقة وشاشة ضمن أنظمة NissanConnect وخدمات Google Automotive.
ونتيجة لذلك، اعتمدت المواصفات التي جرى تطويرها خصيصًا لتلبية احتياجات السوق في المنطقة لاحقًا في الأسواق العالمية، في تأكيد واضح لدور المنطقة في وضع معايير الأداء والاعتمادية التي يقدّمها باترول على مستوى العالم.
ومع اكتمال طرازات نيسان باترول، تُعيد نيسان تعريف معايير الأداء والفخامة في فئة سيارات الدفع الرباعي. إذ يُجسد "باترول الجديد كليًا" الأيقونة في أبهى صورها، بتصميم راقٍ وتقنيات متقدمة تمنح السائق تجربة فاخرة تجمع بين القوة والراحة. ويأتي تصميم "باترول PRO-4X " لعشاق المغامرات والقيادة على الطرق الوعرة، ليقدّم أداء استثنائي يجمع بين الصلابة والجاهزية المطلقة لتحدي مختلف التضاريس. إلى جانب "باترول نيسمو" المطوّر حصريًا لمنطقة الشرق الأوسط، ليجسّد روح نيسان الرياضية المستوحاة من عالم السباقات، مما يؤكد التزام نيسان المستمر بالابتكار وتلبية تطلعات العملاء المتنوعة.
قدّمت نيسان في المملكة طراز باترول الجديد كليًا من خلال سلسلة من الأنشطة الميدانية المميزة، التي أبرزت تفوق مجموعته الأسطورية على أرض الواقع. ونظّمت نيسان تجربة قيادة حصرية لـ باترول الجديد كلياً في منطقة البحر الأحمر، حيث استعرض الجيل السابع أداءه المتميز وسط تضاريس متنوعة تجمع بين الكثبان الرملية والطرق الساحلية والممرات الصخرية، في مشهدٍ عكس تفوقه الهندسي وقدرته على التكيّف مع مختلف البيئات. كما تألق باترول PRO-4X في حملة "مغامرة الصيف – استكشف الجنوب مع نيسان" في منطقة عسير بالتعاون مع روح السعودية، حيث جسّد روح المغامرة التي تميّز العلامة من خلال أدائه الاستثنائي من أعالي الجبال والمنحدرات إلى الشواطئ الرملية المفتوحة. تأتي هذه التجارب لتسلط الضوء على مقومات المملكة الطبيعية والثقافية، باستخدام سيارات نيسان المصمّمة لتكون شريكًا في كل مغامرة.
الجدير بالذكر؛ أن نيسان باترول يُعد رائدًا في المنطقة منذ أكثر من 70 عامًا، إذ يواصل قيادة مشهد سيارات الدفع الرباعي والجمع بين القوة والقدرة على التحمل، مدعومًا بمنظومة نيسان المتكاملة للتقنيات والاتصال وخدمة العملاء. كما يواصل باترول الجديد كليًا في عامه الأول تعزيز ريادته في الابتكار والتقنيات الذكية من خلال نظام NissanConnect المتطور، الذي يمنح السائقين تجربة رقمية أكثر تفاعلًا وأمانًا. ومع استمرار نيسان في تعزيز حضورها في المملكة، تواصل العلامة ترسيخ مكانتها كرمزٍ للابتكار والتقدم بما يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030.
نيسان شركة تصنيع سيارات عالمية تبيع مجموعة كاملة من السيارات تحت العلامات التجارية لنيسان وإنفينيتي وداتسون. يدير المقر العالمي الرئيسي للشركة في يوكوهاما اليابانية العمليات في أربع مناطق هي اليابان- رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والصين، والأمريكيتين، ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والهند، وأوروبا وأوقيانوسيا.