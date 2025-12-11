نيسان باترول الجديد كليًا يواصل ترسيخ مكانته في السوق السعودي

وفي تعليق له على هذه النتائج، قال المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية، أديب تقي الدين: "يمثّل طراز نيسان باترول الجديد كليًا خطوة استراتيجية تعكس التزامنا الراسخ بوضع العميل في قلب أولوياتنا. فمنذ بداية تطوير هذا الطراز، أخذنا بعين الاعتبار ملاحظات عملائنا وتجاربهم مع الطرازات السابقة. ولضمان ذلك، أجرينا اختبارات مكثّفة في مختلف بيئات المملكة، من صحاريها الشاسعة إلى جبالها وطرقها الساحلية، لتقديم مركبة تمنحهم الثقة والأداء الذي يعتمدون عليه داخل المدينة وخارجها." وأضاف: "يحظى السوق السعودي بمكانة محورية في مسيرة باترول، إذ شكّل هذا الطراز جزءًا من ذكريات أجيال من السائقين في المملكة لعقود طويلة. واليوم، نواصل تعزيز هذه العلاقة العميقة من خلال تقديم تجربة أكثر تميزًا تجمع بين القوة والاعتمادية والابتكار، وتواكب تطلعات عملائنا. نفخر في نيسان بأن باترول تجاوز كونه مجرد سيارة، ليصبح رمزًا للثقة وروح القيادة في المملكة، ودليلًا على التزامنا بتقديم تجارب استثنائية تعكس روح الابتكار وتلهم السائقين على كل طريق ودرب."