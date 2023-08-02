الشيخ د. العيسى عبر النيوزويك الأمريكية يحذر "بالأمثلة" من مخاطر توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم التطرف والإرهاب

وحذّر "العيسى" في مقال له على مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نشرته 31 يوليو 2023م، قادة الأديان والعاملين على تعميق التعايش بين الشعوب؛ من قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه قادر على "استخدام التعرف على الوجه، أو إنشاء تزوير عميق، أو حتى صياغة خطب دينية يمكن أن تشعل عصرًا جديدًا من الدين يتم استغلاله بواسطة أجندات خبيثة؛ مما يؤدي إلى زيادة الاضطهاد والعنف"، وأن ذلك سيساعد المتطرفين على التلاعب ودعم التطرف؛ مما يمكن أن يصبح أداة للانقسام.