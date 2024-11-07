"إحسان" تطلق أولى ورش العمل لتمكين المنظمات غير الربحية في حائل

وبدأت أولى الورش بمنطقة حائل، أمس، بحضور أكثر من 100 جمعية أهلية، حيث تضمنت الورشة برنامجًا متكاملًا وأنشطة مصاحبة تستهدف تطوير المهارات العملية لدى ممثلي الجمعيات في إعداد وتنفيذ المشاريع لتعزيز احترافية خدمة المستفيدين من الفرص الخيرية والتنموية، كما خصصت الورشة جانبًا تعليميًا في كيفية استخدام ممثل الجمعية لبوابة الجمعيات الخاصة بمنصة "إحسان".