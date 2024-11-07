"إحسان" تطلق أولى ورش العمل لتمكين المنظمات غير الربحية في حائل

أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) عن انطلاق "ورش عمل تمكين الجمعيات الأهلية" كأول ورشة عمل من نوعها تهدف إلى تمكين قيادات المنظمات غير الربحية لمواكبة حوكمة العمل الخيري، ومن شأنها تطوير أساليب الجمعيات الأهلية في إعداد وتنفيذ المشاريع الخيرية والتنموية.
وبدأت أولى الورش بمنطقة حائل، أمس، بحضور أكثر من 100 جمعية أهلية، حيث تضمنت الورشة برنامجًا متكاملًا وأنشطة مصاحبة تستهدف تطوير المهارات العملية لدى ممثلي الجمعيات في إعداد وتنفيذ المشاريع لتعزيز احترافية خدمة المستفيدين من الفرص الخيرية والتنموية، كما خصصت الورشة جانبًا تعليميًا في كيفية استخدام ممثل الجمعية لبوابة الجمعيات الخاصة بمنصة "إحسان".
وأتاحت الورشة إمكانية التفاعل والتواصل عبر التجارب الناجحة والمُلهمة التي استعرضها قادة من الجمعيات الأهلية الشريكة لمنصة "إحسان".
وأقيم بمقر الورشة ركن استشاري تضمّن أنشطة تفاعلية تخدم عدّة مسارات ترفع من مستوى جودة مشاريع الجمعية الأهلية؛ منها: (الاستدامة، والإبداع، وتسويق الأثر)، كما استعرضت المنصة شروط جائزة إحسان للجمعيات الرائدة؛ تقديرًا لجهودهم المتميزة وتحفيزًا للتنافس البناء.
يُذكر أن منصة إحسان ستواصل جولاتها في مختلف مناطق المملكة؛ سعيًا لإثراء المعرفة وتمكين وتطوير أعمال الجمعيات الأهلية الشريكة؛ انطلاقًا من رؤيتها في تعظيم أثر المشاريع وتطوير الحلول التقنية الداعمة وتعزيز الشراكات مع القطاعات الحكومية وتمكين القطاع غير الربحي.