الهلال الأحمر بمكة يباشر حادثة دهس شخصين.. وينقل أحدهما بالإسعاف الجوي

وفي التفاصيل، تلقّت غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بمنطقة مكة المكرمة، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين بلاغًا عن حالة دهس لشخصين في حي الحسينية بالعاصمة المقدسة.