الهلال الأحمر بمكة يباشر حادثة دهس شخصين.. وينقل أحدهما بالإسعاف الجوي

تمكّنت فرق الهلال الأحمر من تقديم الخدمة الإسعافية لشخصين تعرضا لحادث دهس في العاصمة المقدسة، ونقل حالة خطرة منهما إلى المستشفى عن طريق الإسعاف الجوي.
وفي التفاصيل، تلقّت غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بمنطقة مكة المكرمة، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين بلاغًا عن حالة دهس لشخصين في حي الحسينية بالعاصمة المقدسة.
وتم على الفور تمرير البلاغ للفرقة الإسعافية والإسعاف الجوي، حيث كان زمن الاستجابة خلال 18 دقيقة، وتبين عند مباشرة الحالتين وبعد الفحص الطبي أنها عبارة عن كسور متفرقة، وأن إحدى الحالتين خطرة.
وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل الحالة الخطرة على الفور إلى مستشفى الملك فهد بجدة عن طريق الإسعاف الجوي، والأخرى عن طريق الإسعاف الأرضي إلى مستشفى الملك فيصل بالششة.
ودعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات المرور، والحد من السرعة الزائدة، والتركيز أثناء القيادة وعدم استخدام أجهزة الجوال أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.