مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان يجري عملية ناجحة بـ"تقنية القلب النابض"

وذكر الفريق الطبي أن المريض يبلغ من العمر 65 سنة، حضر للمستشفى وكان يعاني من آلام حادة في الصدر ، حيث تم استقباله من قبل أطباء القلب، وأجريت له قسطرة تشخيصية على القلب، وتبين وجود تضيق في الشرايين ووجود تكلسات في الشريان الأورطي.