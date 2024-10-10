مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان يجري عملية ناجحة بـ"تقنية القلب النابض"

تمكن فريق جراحة القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بتجمع جازان الصحي، من إجراء عملية ناجحة متقدمة عن طريق تقنية القلب النابض.
وذكر الفريق الطبي أن المريض يبلغ من العمر 65 سنة، حضر للمستشفى وكان يعاني من آلام حادة في الصدر ، حيث تم استقباله من قبل أطباء القلب، وأجريت له قسطرة تشخيصية على القلب، وتبين وجود تضيق في الشرايين ووجود تكلسات في الشريان الأورطي.
وبين الفريق أنه تمت مناقشة حالة المريض بين أطباء القلب وجراحي القلب، واستقر الأمر على ضرورة التدخل الجراحي بتقنية القلب النابض، وذلك لتجنب غلق الشريان الأورطي بواسطة الكلامبات الجراحية، ومنع تحرك أجزاء الكالسيوم وحدوث جلطات دماغية وتم إجراء العملية الجراحية وتكللت بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء.
وأوضح أن هذا النوع من العمليات يمكن الأطباء من الاستغناء كليا عن جهاز القلب الصناعي، مما يوفر الكثير من المستلزمات الطبية، ويقلل من عدد أيام التنويم للمريض بعد العملية، ويقلص مدة بقائه في العناية المركزة.
وضم الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية كلاً من الدكتور عادل طاش، استشاري جراحة القلب للكبار، والدكتور هشام البتانوني، مساعد أول، والدكتور ياسر الصواف، مساعد ثانٍ، والدكتور حاتم دسوقي، طبيب التخدير.