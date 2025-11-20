"الخالدي" يروي قصصًا ملهمة لأيتام المملكة في المعسكر العلمي.. وصنع مستقبلهم في هندسة الطيران والمدن الذكية

كما أورد "الخالدي" قصة أخرى لطالبة من جمعية أيتام جدة شاركت في النسخة السابعة عام 2022، وقالت إنها لم تكن تعرف شيئًا عن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو عن تخصصات المستقبل، إلا أن مشاركتها في أحد المسارات العلمية فتحت أمامها آفاقًا جديدة.