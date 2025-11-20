"الخالدي" يروي قصصًا ملهمة لأيتام المملكة في المعسكر العلمي.. وصنع مستقبلهم في هندسة الطيران والمدن الذكية

كشف المشرف العام على المعسكر العلمي التاسع لأيتام المملكة الدكتور عبدالله بن راشد الخالدي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الأربعاء، عن إسهامات المعسكر في اكتشاف المواهب المتميزة بين الأيتام وتمكينهم من خوض تجارب علمية متقدمة أسهمت في توجيههم نحو تخصصات أكاديمية ومهنية رائدة وواعدة.
ويُقام المعسكر العلمي التاسع للأيتام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية – حفظه الله –، ضمن مبادرات وطنية تُعنى بتمكين اليتيم علميًا ومهنيًا.
أوضح الدكتور "الخالدي" أن المعسكر نجح عبر نسخه السابقة في إحداث تحولات جوهرية في مسارات الطلبة المشاركين، مستشهدًا بعدد من القصص التي تعكس الأثر الإيجابي للبرنامج.
وقال: «أحد المشاركين في النسخة الثالثة عام 2020 كان طالبًا متفوّقًا في الصف الثالث الثانوي (المسار العلمي)، لكنه لم يكن يمتلك رؤية واضحة لمستقبله، وكان يقول: عندما أتخرج سألتحق بأي جامعة تُتاح لي».
وأشار إلى أن مشاركة الطالب في مسار هندسة الفضاء والطيران غيّرت مسار حياته، إذ اكتشف شغفه الحقيقي، فالتحق بـ المعهد الأسترالي في الرياض وتخرّج بامتياز وكان الأول على دفعته، ويعمل اليوم مدرّبًا في هندسة تقنية اتصال الطائرات.
وأضاف "الخالدي": «هذه القصة نرويها في النسخ اللاحقة من المعسكر لإلهام الطلاب وتحفيزهم نحو التخصصات المستقبلية».
كما أورد "الخالدي" قصة أخرى لطالبة من جمعية أيتام جدة شاركت في النسخة السابعة عام 2022، وقالت إنها لم تكن تعرف شيئًا عن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو عن تخصصات المستقبل، إلا أن مشاركتها في أحد المسارات العلمية فتحت أمامها آفاقًا جديدة.
وأضاف: «بعد المعسكر، تغيّر مسارها بالكامل، فتقدّمت إلى الجامعة، وحصلت على قبول مبكر، وهي اليوم طالبة في السنة الثانية بتخصص هندسة المدن الذكية».
وختم الدكتور عبدالله الخالدي حديثه مؤكدًا أن دور المعسكر ينسجم مع شعاره "مِسبار"، موضحًا: «كما يستكشف المسبار آفاق الفضاء، نحن نعمل على تمكين أبنائنا من استكشاف مستقبلهم والتحليق نحو طموحاتهم».
وأضاف: «نحن نترجم رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –، بأن يكون طموح شبابنا عنان السماء».