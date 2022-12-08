"فيصل بن فرحان" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور الميزانية

رفع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م.