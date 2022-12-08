"فيصل بن فرحان" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور الميزانية

رفع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م.
ونوّه وزير الخارجية إلى ما تحقّق من إنجازات وإصلاحات بمختلف القطاعات وعلى جميع الأصعدة، وذلك بفضل من الله ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وأشار إلى أن المملكة شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تحولاتٍ متسارعة في الاقتصاد الوطني، وإصلاحات شاملة لقطاعات الدولة؛ لتواكب بذلك الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، ولتحقق تطلعات المواطن الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار.
وثمّن عاليًا اهتمام وحرص القيادة برفاه المواطن وتسخير جميع الإمكانيات والخدمات وتسريع عجلة التطور بما يلبّي احتياجات الوطن والمواطن؛ حتى تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على الأصعدة كافة.