"الداخلية" تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بمعرض يضم 26 قطاعًا أمنيًا وخدميًا

وجاءت مشاركة وزارة الداخلية في المهرجان، ممثلة في الأمن العام بأفرعه والمديرية العامة لحرس الحدود، والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للجوازات، وكلية الملك فهد الأمنية، والإدارة العامة للمجاهدين، والقوات الخاصة للأمن البيئي، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، وقوات أمن المنشآت والقوات الخاصة للأمن والحماية، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، والمديرية العامة للسجون والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية، ووكالة شؤون الأفواج الأمنية، ووكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ونادي منسوبي وزارة الداخلية.