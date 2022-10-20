الخامسة لهذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح

وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (9) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و(1) باخرة لميناء جازان.