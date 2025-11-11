تزامنًا مع انتشار الإنفلونزا.. مدارس توجه أولياء الأمور بعدم حضور أبنائهم في هذه الحالات

وجّهت مدارس أولياء الأمور بضرورة عدم حضور أبنائهم في حال شعورهم بأعراض الإنفلونزا، ومنها ارتفاع درجات الحرارة والرشح، وذلك بعد انتشار الإنفلونزا الموسمية مبكرًا هذا العام، وتأكيد وزارة الصحة أن طلاب المدارس أكثر عرضة للإصابة بالمرض.
وكان وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور عبدالله عسيري قد كشف أن موسم الإنفلونزا هذا العام بدأ مبكرًا مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا عدم وجود أي فيروسات جديدة، وأن الإصابات الحالية ناتجة عن السلالات الموسمية المعتادة.
وأوضح “عسيري” أن السلالات السائدة هذا الموسم تُسبب ارتفاعًا في درجة الحرارة وآلامًا في العظام والمفاصل، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية الموسم، مشيرًا إلى أنها تؤثر بشكل أكبر على الأطفال والطلاب في سن المدارس، وكبار السن فوق الخمسين عامًا.
وبيّن أن الفئات الأكثر مراجعة للمنشآت الصحية حاليًا تنتمي إلى هاتين الفئتين العمريتين، مؤكدًا أن اللقاح المتوفر هذا العام شهد تحديثًا قبل بدء الموسم، ويغطي السلالة المنتشرة حاليًا في المملكة، إضافة إلى بقية السلالات التي قد تظهر لاحقًا.
وشدّد وكيل الوزارة على أهمية الحصول على اللقاح قبل دخول شهري ديسمبر ويناير لتقليل فرص الإصابة والمضاعفات، خصوصًا التهابات الرئة، داعيًا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل تغطية الفم والأنف عند السعال وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، مؤكدًا أنها إجراءات فعّالة لا ينبغي إهمالها.
كما حذّر “عسيري” من تناول المكملات الغذائية أو الجرعات العالية من فيتامين "سي" أو استخدام أنواع معينة من البخور، مبينًا أنها قد تكون ضارة في بعض الحالات.
وأشار إلى أن نسب التنويم والحالات الشديدة والوفيات لا تزال في المعدلات الطبيعية والمماثلة للعام الماضي، مطمئنًا الجميع إلى استقرار الوضع الصحي العام.