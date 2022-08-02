جامعة الملك خالد: هذه مواعيد وشروط القبول الإلكتروني لبرامج الدبلومات "مدفوعة الرسوم"

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في الكلية التطبيقية فتح بوابة القبول الإلكتروني للتقديم على برامج الدبلومات التطبيقية (مدفوعة الرسوم) للعام الجامعي 1444، وذلك في كل من: (أبها – محايل عسير – سراة عبيدة – ظهران الجنوب – رجال ألمع – تنومة)، ابتداءً من يوم الأحد الـ 9 من محرم الجاري، حتى يوم السبت الـ22 من الشهر نفسه.