180 ثانية.. "الإعلام المرئي": نَوّعنا في طرق إصدار تصاريح الحج واستقبلنا 1230 إعلاميًّا

كشف مدير فرع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمنطقة الغربية حمزة الغبيشي، عن استقبال 1230 إعلاميًّا من داخل المملكة ومن خارجها؛ متوقعًا زيادة في عدد الإعلاميين لحضور تغطية الحج لهذا العام.
وقال "الغبيشي": بدأنا منذ أربع سنوات في تخصيص مسار خاص لإصدار تصاريح الحج، ونخدم فيه بعثات الحج القادمة من خارج المملكة ووسائل الإعلام المحلية.
وتابع: كل وسيلة إعلامية ترغب في التقدم بطلب ترخيص، تقوم بالتقديم على البوابة مباشرة ويصدر التصريح بشكل فوري.
وأردف الغبيشي: تقدم البوابة أكثر من خدمة إعلامية وهي إصدار تصاريح التصوير وخدمة إصدار تصاريح أجهزة التصوير من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية، بالإضافة إلى التصاريح الخاصة بإنشاء استوديوهات مؤقتة في المشاعر المقدسة وإصدار تصريح الدخول للمشاعر المقدسة للإعلاميين.
وقال: يستغرق تقديم الطلب أقل من دقيقتين، ومعالجة الطلب تستغرق 180 ثانية تقريبًا (ثلاث دقائق) حتى يصدر التصريح مباشرة ويصل لمقدم الطلب على الجوال أو على الإيميل الخاص.
وبيّن أن الهيئة تنوعت في خدماتها لاستخراج التصاريح إما عن بُعد أو الحضور إلى المركز أو التواصل عن طريق خدمة العملاء.