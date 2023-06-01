180 ثانية.. "الإعلام المرئي": نَوّعنا في طرق إصدار تصاريح الحج واستقبلنا 1230 إعلاميًّا

كشف مدير فرع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمنطقة الغربية حمزة الغبيشي، عن استقبال 1230 إعلاميًّا من داخل المملكة ومن خارجها؛ متوقعًا زيادة في عدد الإعلاميين لحضور تغطية الحج لهذا العام.