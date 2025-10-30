ضمن "السعودية الخضراء".. اتفاقية لزراعة 10 ملايين شجرة بعسير

في خطوة لافتة، شهد ملتقى "عسير للمانحين" اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة عسير ومؤسسة ممكنات، لتنفيذ مبادرة "عسير الخضراء" التي تهدف إلى زراعة عشرة ملايين شجرة في مختلف محافظات المنطقة، دعمًا لمبادرة "السعودية الخضراء" وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في الاستدامة البيئية.