ضمن "السعودية الخضراء".. اتفاقية لزراعة 10 ملايين شجرة بعسير

في خطوة لافتة، شهد ملتقى "عسير للمانحين" اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة عسير ومؤسسة ممكنات، لتنفيذ مبادرة "عسير الخضراء" التي تهدف إلى زراعة عشرة ملايين شجرة في مختلف محافظات المنطقة، دعمًا لمبادرة "السعودية الخضراء" وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في الاستدامة البيئية.
وتسعى المبادرة إلى زيادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وخفض الانبعاثات الكربونية. وأوضح رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بعسير أن الاتفاقية تعزّز دور القطاع غير الربحي في حماية البيئة ودعم الجهود الوطنية لتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية ستكون شريكًا رئيسيًا في التنفيذ.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة ممكنات إلى أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في دمج العمل الأهلي بالاقتصاد الأخضر وسوق الكربون الطوعي، مبينًا أن تنفيذ المشروع سيتم وفق أفضل الممارسات المستدامة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
وتُجسد "عسير الخضراء" نموذجًا وطنيًا للتكامل بين القطاع الأهلي والخاص والمجتمع المحلي لتحقيق التنمية المستدامة، وجعل منطقة عسير رئةً خضراء تسهم في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.