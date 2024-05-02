"سعود الطبية" تُحَذر من مخاطر تلف نسيج القلب: يسبب تباطؤ معدل الضربات

ولفت إلى أن بطء القلب حالةٌ لا يمكن الوقاية منها عادةً، ولكن مزودي الرعاية الصحية يوصون باتباع استراتيجيات معينة لتقليل احتمالية الإصابة بمرض في القلب، بشأن قدر النشاط البدني المناسب لك ونوعه، واتباع نظام غذائي منخفض الدهون ومنخفض السكريات وغني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، والحفاظ على وزن صحي، والتحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، والامتناع عن التدخين، وكذلك السيطرة على التوتر والالتزام بمواعيد الفحوص الدورية المحددة.