"سعود الطبية" تُحَذر من مخاطر تلف نسيج القلب: يسبب تباطؤ معدل الضربات

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إمكانية حدوث تباطؤ في ضربات القلب؛ بسبب تلف في نسيج القلب مرتبط بالتقدم في العمر، أو بسبب النوبات القلبية وأمراض القلب المكتشفة عند الولادة "عيوب القلب الخلقية"، بالإضافة إلى التهاب نسيج القلب "التهاب عضلة القلب"، وكذلك أحد مضاعفات جراحة القلب وخمول الغدة الدرقية "قصور الدرقية"، واختلال توازن المواد الكيماوية الموجودة في الدم مثل البوتاسيوم أو الكالسيوم.
وأشار استشاري ورئيس وحدة كهربائية القلب الدكتور عبدالله شرف، إلى أن بطء القلب هو عبارة عن انخفاض سرعة ضربات القلب؛ حيث تتراوح لدى البالغين أثناء الراحة عادةً بين 60 و100 نبضة في الدقيقة؛ فإذا كنت مصابًا ببطء القلب فهذا يعني أن سرعة قلبك أقل من 60 نبضة في الدقيقة.
وعرّج "شرف" إلى أن انخفاض سرعة ضربات القلب لا يمثل مشكلة دائمًا؛ فعلى سبيل المثال سرعة القلب أثناء الراحة التي تتراوح بين 40 و60 نبضة في الدقيقة؛ هي أمر شائع للغاية أثناء النوم ولدى بعض الأشخاص؛ لا سيما اليافعين الأصحاء والرياضيين المدربين.
وأضاف: يمكن أن تتسبب ضربات القلب الأبطأ من المعدل الطبيعي في عدم حصول المخ وغيره من الأعضاء على الأكسجين الكافي؛ مما قد يتسبب في ظهور المؤشرات والأعراض التالية: (ألم في الصدر، والتوهان أو مشاكل الذاكرة والدوخة أو الدوار، والشعور السريع بالإرهاق أثناء ممارسة الأنشطة البدنية، والإرهاق والإغماء "فقدان الوعي" أو الشعور بعلامات تدل على اقتراب الإغماء وضيق النفس).
ونوّه بأن المضاعفات المحتملة لبطء القلب، تشتمل على الإغماء المتكرر، وعدم قدرة القلب على ضخ الدم الكافي للجسم "فشل القلب"، وتوقف القلب المفاجئ أو الوفاة المفاجئة، وقد يستدعي تركيب جهاز منظم ضربات القلب (pacemaker).
ولفت إلى أن بطء القلب حالةٌ لا يمكن الوقاية منها عادةً، ولكن مزودي الرعاية الصحية يوصون باتباع استراتيجيات معينة لتقليل احتمالية الإصابة بمرض في القلب، بشأن قدر النشاط البدني المناسب لك ونوعه، واتباع نظام غذائي منخفض الدهون ومنخفض السكريات وغني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، والحفاظ على وزن صحي، والتحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، والامتناع عن التدخين، وكذلك السيطرة على التوتر والالتزام بمواعيد الفحوص الدورية المحددة.