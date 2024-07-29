لتر حليب البقر بـ6 ريالات والإبل بـ20 .. "حميدان" يطالب بخفض أسعار حليب الإبل ومنتجاته

وفي مقاله "منتجات الحليب.. بين الإبل والبقر" بصحيفة "الرياض"، يقول "حميدان": "وفق صندوق الاستثمارات العامة في توجهه للاستثمار في منتجات حليب الإبل، فهو استثمار ناجح كيف ما كان في ظل تملك ذلك الاستثمار لجميع العوامل التي تعزز من فرص النجاح وتقلل المخاطر، ومنها الوفرة في المنتج، فبالرجوع إلى الإحصائيات لعام 2022 نجد أن عدد الإبل في المملكة يصل إلى 2 مليون رأس، وهو عدد كبير مقارنة بعدد الأبقار المقدر 310 آلاف رأس، وهذا يرجح إنتاجية الإبل على الأبقار والتي يمكن التدليل عليها بإحصائية اطلعت عليها في 2023 مصدرها اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان في اتحاد الغرف السعودية، تتضمن أن إنتاج الحليب في المملكة بلغ أكثر من 7 ملايين لتر يوميًا، ويتم تعبئة أكثر من 18 مليون عبوة يوميًا، وتقوم أكثر من 10 آلاف شاحنة بنقل وتوزيع تلك المنتجات بشكل يومي، على متاجر بيع التجزئة التي تستقبل المنتجات بشكل يومي والتي قدرت الدراسة عددها بحوالي 38 ألف متجر، وبلغ عدد السعوديين العاملين 10500 في شركات الألبان الطازجة، وأكثر من 7 مليارات ريال مساهمة في المحتوى المحلي.. ومنها أيضًا قدرة منتجات حليب الإبل على المنافسة في الطعم وفي النواحي الصحية، فكما هو معلوم أنه يحتوي على كميات أعلى من الحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والسيلينيوم، بالمقارنة مع حليب البقر، وهو أقل تسببًا في الحساسية التي يعاني منها بعض الأشخاص بسبب بروتينات حليب البقر".