ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية التراثية.. إطلاق مسابقة كأس العلا للصقور 28 ديسمبر

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ونادي الصقور السعودي عن إطلاق النسخة الأولى من مسابقة كأس العلا للصقور، في الفترة من 28 ديسمبر 2023 حتى 5 يناير 2024 في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة بالعلا.
ويمثل إطلاق هذه المسابقة البارزة خطوةً أولى في سلسلة من فعاليات الرياضات التراثية التي تهدف إلى تعزيز موروث الصقارة العريق في شبه الجزيرة العربية لسكان وزوار العلا.
وتم تخصيص مجموع جوائز مالية يصل إلى 60 مليون ريال سعودي وهي الأكبر على الإطلاق في تاريخ سباقات الصقور، موزعة على مسارات مختلفة تشمل مسابقتي الملواح والمزاين.
وتنطلق فعاليات مسابقة الملواح يومياً من 28 ديسمبر 2023 حتى 5 يناير 2024؛ بدءاً من 8:00 صباحاً وقد تستمر حسب جدول الأشواط حتى 5:00 عصراً، بينما يكون محبي التجارب المميزة على موعد مع مسابقة المزاين لاختيار أجمل صقر من 2 ولغاية 4 يناير 2024؛ بدءاً من 8:00 مساء حتى 10:00 ليلاً.
وقال رامي المُعلم نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: "تمتد جذور الصقارة عميقاً في تراث المنطقة. ونحتفي من خلال مسابقة كأس العلا للصقور بتقاليدنا الأصيلة، حيث نؤكد التزامنا بالحفاظ على هويتنا العريقة وإظهارها بأفضل صورة أمام العالم. كما نسعى لتقديم تجربة فريدة من نوعها لسكان العلا والضيوف على حدٍ سواء".
وأضاف المعلم: "تُظهِر السباقات العلاقة الفريدة بين البشر والحيوانات بطريقة مبتكرة، مع التركيز على الجانب الثقافي ضمن محيط العلا النابض بالحياة، حيث ترتكز رؤيتنا على تطوير قطاع الرياضات الأصيلة، التي تجسد عراقتنا وفخرنا".
وبدوره قال وليد الطويل، المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي: "يسرنا التعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لإطلاق النسخة الأولى من مسابقة كأس العلا للصقور، وتسليط الضوء على هذا الموروث الفريد أمام العالم أجمع. وتحظى الصقارة؛ ولاسيما سباق الصقور؛ بمكانة مميزة في تراث المملكة العربية السعودية، حيث تمثل نقطة تلاقٍ بين الماضي والحاضر وتعكس عمق العلاقة بين البشر والصقر. ونتطلع لملاقاة ضيوفنا في العلا لنقدم لهم مجموعة من أروع التجارب والفعاليات التنافسية المذهلة".
ويستعرض الصقارون، من خلال سباق الصقور (الملواح)، التقنيات التي يستخدمونها في هذا النوع من السباقات، حيث تظهر العلاقة الوثيقة بين الصقور وأصحابها، كما تسلط الفعالية الضوء حول كيفية استجابة الصقور لأوامر الصقارين إلى جانب طرق التواصل فيما بينهم. أما مسابقة المزاين فتهدف لاختيار أجمل صقر ضمن العديد من السلالات المشاركة.
وسيكون الضيوف على موعد مع مسابقات تحمل الكثير من الأجواء التنافسية التي تجسد مفاهيم المهارة والتفاني والتميز في عالم الصقارة.
وتحتفي كأس العلا للصقور بالهوية العربية لهذه الهواية العريقة، حيث تشهد مشاركة عدد كبير من الصقارين من العديد من الدول الخليجية والعربية، بينما تعزز المشاركة العالمية في هذه المسابقة مكانة الصقارة على الساحة الدولية.
وتزيد الجائزة المالية الضخمة من جاذبية المسابقة المنتظرة، ما يعكس التقدير والاهتمام الكبير لهذه الهواية على مستوى المنطقة.
وتحتضن قرية المغيراء للرياضات الأصيلة بالعلا فعاليات كأس العلا للصقور مع مجموعة متنوعة من الأنشطة المميزة، ما يعد المشاركين والضيوف بتجربة استثنائية لا تُنسى.
ويندرج كأس العلا للصقور ضمن تقويم فعاليات ومهرجانات لحظات العلا والتي تتضمن العديد من الفعاليات الرياضية الأخرى مثل بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل وكأس العلا للهجن؛ إلى جانب سباق لهيب العلا وسباق درب العلا؛ بالإضافة لبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء؛ وبطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد باللباس الرياضي التقليدي وكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل في العلا.