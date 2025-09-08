أمانة جدة تعتمد القائمة النهائية لمرشحي طوائف المهن لعام 1447هـ

وشملت القائمة عددًا من الطوائف المهنية التي فُتح باب الترشح لمناصبها، من أبرزها: محلات السكراب، وأصحاب معارض ودلالي السيارات، والخياطين، ومكاتب ودلالي العقار، والحراجات المعتمدة، والورش ومراكز صيانة السيارات، والتشاليح.