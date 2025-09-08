أمانة جدة تعتمد القائمة النهائية لمرشحي طوائف المهن لعام 1447هـ

أعلنت أمانة محافظة جدة عن اعتماد القائمة النهائية لمرشحي طوائف المهن لعام 1447هـ، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال طلبات الترشح والفرز وفق الاشتراطات المحددة.
وشملت القائمة عددًا من الطوائف المهنية التي فُتح باب الترشح لمناصبها، من أبرزها: محلات السكراب، وأصحاب معارض ودلالي السيارات، والخياطين، ومكاتب ودلالي العقار، والحراجات المعتمدة، والورش ومراكز صيانة السيارات، والتشاليح.
وبيّنت الأمانة أن القائمة النهائية ضمّت أسماء المرشحين على منصبي رئيس ونائب رئيس لكل طائفة مهنية، حيث جاء من بينهم:
يحيى عبيدالله فراج الصبحي (رئيس طائفة محلات السكراب)
فيصل نامي السلمي (نائب رئيس طائفة أصحاب معارض ودلالي السيارات)
سعيد عوض القحطاني (رئيس طائفة الخياطين)
سلمان عبيد مشوح العتيبي (رئيس طائفة مكاتب ودلالي العقار)
إضافة إلى مرشحين آخرين يمثلون مختلف الطوائف المدرجة.
وأوضحت الأمانة أن فترة تقديم الطعون بدأت اعتبارًا من اليوم الاثنين وتستمر لمدة خمسة أيام، فيما سيُجرى التصويت يوم الأحد المقبل عبر خدمة الاقتراع الإلكتروني، في إطار جهود الأمانة لتعزيز التحول الرقمي وتفعيل دور الممارسين المهنيين في تطوير وتنظيم أنشطة الطوائف.