"صمم دعمك" خدمة تتيح لمستفيد "سكني" تصميم دعمه السكني بما يتناسب مع رغباته واحتياجاته للتملك

"صمم دعمك"، خدمة إلكترونية من خلال منصة المستشار العقاري، التابعة لصندوق التنمية العقارية، تتيح لمستفيد "سكني" تصميم دعمه السكني بما يتناسب مع رغباته واحتياجاته لتملك السكن الملائم، وذلك ضمن المزايا والحلول الجديدة لبرنامج الدعم السكني المُحدث التي تضمنت دعمًا ماليًا فوريًا غير مسترد، يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، كما يتيح البرنامج المحدّث للمستفيد برامج داعمة وممكنه للتملك، كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، وغيرها من الحلول التمويلية والسكنية لمنتج البيع على الخارطة، ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة، ومنتج البناء الذاتي، إضافة إلى منتج أرضك دعمك.