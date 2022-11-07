الإجازة المطولة الثانية لهذا العام تبدأ مع نهاية دوام الأربعاء

تبدأ مع نهاية دوام يوم غدٍ الأربعاء، إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات هذا العام، والتي ستكون يوم الخميس بإضافة لإجازة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت .
وتفصيلاً، تُعد عطلة نهاية الأسبوع المطولة إجازة وضعتها وزارة التعليم منذ العام الدراسي الماضي المتضمن ثلاثة فصول دراسية، وتكون مدة الإجازة نهاية أسبوع مطولة من ثلاثة إلى أربعة أيام، يتم إضافة يوم أو يومين إلى إجازة عطلة نهاية الأسبوع السبت والجمعة، أو إضافة يومي الأربعاء والخميس، أو إضافة الأحد والاثنين، وتم تطبيقها أيضًا في هذا العام الدراسي الحالي.
وكانت الإجازة المطولة السابقة أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين.