لماذا تنشط رياح البوارح من الشمال إلى الجنوب؟.. "المسند" يفسّر ويوضّح

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن آثار الضغط الجوي غير المباشرة تُرى عبر تحريك الرياح من منطقة الضغط المرتفع إلى منطقة الضغط المنخفض؛ إذ إن المحرّك للرياح بشكلٍ عام، هي الفروقات في قيم الضغط الجوي من مكانٍ إلى آخر ما بين منخفضٍ ومرتفع.