لماذا تنشط رياح البوارح من الشمال إلى الجنوب؟.. "المسند" يفسّر ويوضّح

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن الضغط الجوي يعد من أهم عناصر الطقس المؤثرة في أجواء المملكة.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن آثار الضغط الجوي غير المباشرة تُرى عبر تحريك الرياح من منطقة الضغط المرتفع إلى منطقة الضغط المنخفض؛ إذ إن المحرّك للرياح بشكلٍ عام، هي الفروقات في قيم الضغط الجوي من مكانٍ إلى آخر ما بين منخفضٍ ومرتفع.
وأضاف: "كلما زادت الفروق بينهما تعاظم انحدار الضغط الجوي، ومن ثم زادت سرعة الرياح، وهذا ما يفسّر نشاط رياح البوارح من الشمال (مرتفع جوي) إلى الجنوب (منخفض جوي)".