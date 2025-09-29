"إندرايف" تجوب شوارع العاصمة وتغير قواعد اللعبة

هذه الميزة التفاعلية لم تثبت نجاحها في جدة فقط، حيث تجاوز نمو قاعدة مستخدمي التطبيق هناك 250% شهريًا خلال الربع الأخير، بل برهنت أيضًا على جاذبية النموذج عالميًا. فقد تم تحميل التطبيق أكثر من 360 مليون مرة، وأصبح حاضرًا اليوم في نحو 982 مدينة عبر 48 دولة، وهو ما يعزز مكانة “إندرايف” كمنصة رائدة قادرة على دعم تطلعات رؤية السعودية 2030 في مجال الابتكار والتنقّل الذكي.