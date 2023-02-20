"فورمولا 1 وداكار وفورمولا إي وديزرت إكس بري"… تطور ملحوظ لرياضة المحركات في السعودية.. أعرف التفاصيل

كما تستضيف المملكة منافسات رالي داكار السعودية منذ العام 2020، لتحقق مكانة بارزة في عالم الراليات وسباقات الطرق الوعرة، وحقق العديد من سائقي "إكستريم إي" نجاحات كبيرة في هذا الحدث الكبير، مثل ناصر العطية الذي حقق الفوز بالرالي مرتين متتاليتين آخرهما هذا العام، كما سجّل سبياستيان لوب وكارلوسساينز العديد من الأرقام القياسية، إلى جانب مشاركة مجموعة من أسرع السائقات مثل كريستينا غوتيريز ولايا ساينز ومولي تايلور.