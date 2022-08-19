أكثر من 60 ألف زائر لمعرض وزارة الشؤون الإسلامية "جسور" بتايلاند

ويسلط الضوء على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي يعد الأكبر على مستوى العالم، وتبيِّن قدراته التصنيعية وإمكانياته الإنتاجية، والتعريف بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وإيضاح أهدافها ولوائحها الإجرائية، وعلى هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور الفاخرة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد من الأركان المختلفة مثل القهوة السعودية، والخط العربي، وذلك بمشاركة خطاطين طوال أيام المعرض.