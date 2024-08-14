رابطة العالم الإسلامي تنظم حفل تكريمٍ لـ ٦ آلاف يتيم تحتضنهم في مالاوي

جاء ذلك عقب استقبال فخامة الرئيس بالقصر الرئاسي في العاصمة "ليلونغوي"، لمعالي الدكتور العيسى، الذي يزور مالاوي على رأس وفدٍ من رابطة العالم الإسلامي، ضمن جولةٍ على الجنوب الأفريقي، حيث يدشن عدداً من البرامج والمبادرات، ويلتقي بمختلف قيادات المكوّنات الوطنية، وفي مقدمتها قيادة المكوّن الإسلامي؛ للتأكيد على دوره الكبير في تعزيز التعايش الوطني في إطار التنوع المالاوي.