رابطة العالم الإسلامي تنظم حفل تكريمٍ لـ ٦ آلاف يتيم تحتضنهم في مالاوي

أقامت رابطة العالم الإسلامي حفلَ تكريمٍ لـ ٦ آلاف يتيم تكفلهم الرابطة في جمهورية مالاوي، بحضور فخامة الرئيس، السيد لازاروس ماكارثي تشاكويرا، ومعالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.
جاء ذلك عقب استقبال فخامة الرئيس بالقصر الرئاسي في العاصمة "ليلونغوي"، لمعالي الدكتور العيسى، الذي يزور مالاوي على رأس وفدٍ من رابطة العالم الإسلامي، ضمن جولةٍ على الجنوب الأفريقي، حيث يدشن عدداً من البرامج والمبادرات، ويلتقي بمختلف قيادات المكوّنات الوطنية، وفي مقدمتها قيادة المكوّن الإسلامي؛ للتأكيد على دوره الكبير في تعزيز التعايش الوطني في إطار التنوع المالاوي.
وأقام فخامة الرئيس مراسم تكريمٍ رسمية، سلَّم خلالها لمعالي الأمين العام "وسام الجمهورية"؛ تقديرًا لعناية معاليه بالأيتام.
وثمّن معالي د. العيسى حُسن التعايش بين مختلف التنوع الديني والإثني في مالاوي، مؤكداً أن الرابطة ملتزمةٌ بواجبها في مد جسور الإخاء والتعاون بين الأمم والشعوب، ولا سيما الأعمال الخيرية.
كما ثمَّن فخامة رئيس الجمهورية من جانبه، للرابطة مشروعاتها ومبادراتها، مؤكداً أنَّ مالاوي تعتزُّ بصداقتها الحقيقية وشراكتها الوثيقة مع إحدى أهم المنظمات الدولية التي طالما التزمت بتقديم المساعدة من دون تمييز، وظلَّت دائماً أول المستجيبين لنداءات مالاوي للمساعدة في مواجهة أزماتها.
وتخلَّل الاحتفاءَ بأبناء الرابطة الأيتام، عرضٌ وثائقي لمشروعات الرابطة في مالاوي، ثم جرى تكريمُ الأيتام وتبادل الهدايا التذكارية وسط تغطيةٍ صحافيةٍ واسعة من الإعلام المحلي والدولي، وبحضورٍ رسميٍّ رفيع من كبار المسؤولين والسفراء والعاملين في المجال الإنساني.