مجموعة stc تواصل دعمها للمبادرات الشبابية خلال "منتدى مسك العالمي 2024"

شاركت مجموعة stc في منتدى مسك العالمي، أحد أكبر المنتديات الشبابية في العالم، كممكن للتحول الرقمي، حيث استعرضت المجموعة العديد من مبادراتها الرائدة لدعم الشباب والشركات الرقمية الناشئة، بما في ذلك مسرّعة الأعمال inspireU، التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في المملكة، وimpactU لدعم مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية والبيئية في مجال الاستدامة.