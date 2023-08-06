ساعة رضاعة.. "الأسرة" يؤكد حق المرأة العاملة في "الرضاعة" دون تخفيض أجرها

وأضاف مجلس شؤون الأسرة: إن هذا البند نص على: "يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.