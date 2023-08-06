ساعة رضاعة.. "الأسرة" يؤكد حق المرأة العاملة في "الرضاعة" دون تخفيض أجرها

قال مجلس شؤون الأسرة: إن ساعة الرضاعة حق من حقوق المرأة العاملة، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
وذكر، عبر حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، اليوم الأحد، أن نظام العمل تكفّل بحفظ حق الأم العاملة ورضيعها، تحت بند "الرعاية الطبية للحمل والولادة وفترة الراحة بعد إجازة الوضع".
وأضاف مجلس شؤون الأسرة: إن هذا البند نص على: "يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.
وذلك علاوةً على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتُحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر".