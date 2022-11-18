لتسريع وتيرة التعاون.. مجلس الأعمال السعودي الكوري يعقد اجتماعه في سيئول

من جهته، قدّم عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الكوري المهندس أحمد بن وليد العطية؛ مقترحاً لتسريع وقياس وتيرة التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وكوريا من خلال إنشاء فرق عمل قطاعية تعمل على رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مستهدفات الرؤية السعودية الكورية المشتركة في 7 قطاعات رئيسة، وهي: الصناعة والخدمات اللوجستية، والمقاولات والإنشاءات، والطاقة، والطاقة المتجددة والمياه، والاتصالات وتقنية المعلومات (التحول الرقمي)، والرعاية الصحية، والابتكار وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والضيافة والترفيه.